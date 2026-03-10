Владимир Кириченко

Правый защитник Монако Вандерсон Кампос будет вынужден перенести операцию на левом бедре из-за мышечной травмы. Об этом сообщает Globo Esporte.

По данным источника, 24-летний бразилец, вероятно, пропустит чемпионат мира-2026. Ведь на восстановление ему потребуется как минимум три месяца.

Главный тренер сборной Карло Анчелотти объявит список вызванных на мундиаль чуть более чем за два месяца – 19 мая.

Вандерсон постарается ускорить восстановление, но понимает, что участие в ЧМ будет очень сложным.

Из-за травм Кампос уже дважды выпадал из состава сборной по вызовам Анчелотти и пропустил сбор в ноябре 2025 года. Он был в стартовом составе в первых двух матчах итальянского тренера во главе сборной.

В этом сезоне он сыграл 23 матча за клуб и отдал 2 ассиста.

Напомним, что ЧМ-2026 пройдет с 11 июня до 19 июля 2026 года.

