Защитник сборной Бразилии, вероятно, пропустит чемпионат мира-2026
Он вынужден перенести операцию
около 2 часов назад
Правый защитник Монако Вандерсон Кампос будет вынужден перенести операцию на левом бедре из-за мышечной травмы. Об этом сообщает Globo Esporte.
По данным источника, 24-летний бразилец, вероятно, пропустит чемпионат мира-2026. Ведь на восстановление ему потребуется как минимум три месяца.
Главный тренер сборной Карло Анчелотти объявит список вызванных на мундиаль чуть более чем за два месяца – 19 мая.
Вандерсон постарается ускорить восстановление, но понимает, что участие в ЧМ будет очень сложным.
Из-за травм Кампос уже дважды выпадал из состава сборной по вызовам Анчелотти и пропустил сбор в ноябре 2025 года. Он был в стартовом составе в первых двух матчах итальянского тренера во главе сборной.
В этом сезоне он сыграл 23 матча за клуб и отдал 2 ассиста.
Напомним, что ЧМ-2026 пройдет с 11 июня до 19 июля 2026 года.
