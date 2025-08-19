Журналист Игорь Цыганык в своей программе Цыганык Live поделился инсайдерской информацией о поведении звездного игрока Шахтёра Кевина после матча против турецкого Бешикташа.

После противостояния с Бешикташем говорят, что он себе позволил немного лишнего. Что были определенные вопросы к его дисциплине. Я не исключаю возможности того, что это было как раз связано с тем, что он хотел спровоцировать ситуацию, при которой, возможно, его должны были бы продать.

Я не знаю, не буду сейчас утверждать, думаю, что были свидетели этой истории. Больше не могу рассказать, но говорили, что дисциплину он все-таки нарушил. И как следствие – я не знаю, травма ли была настолько длительной, или, возможно, еще какие-то определенные моменты. Но сейчас мы видим, что Кевин не играет.

И разговоры о том, что им интересуются... Возможно, иногда лучше избавиться от проблемной истории, даже если она безгранично талантлива и одарена, – сказал Циганик.