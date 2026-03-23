Ганс-Дітер Флік стал лучшим тренером Ла Лиги в марте
На голосовании 61-летний немецкий специалист опередил Диего Симеоне и Луиша Кастро.
34 минуты назад
Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик стал лучшим наставником испанской Ла Лиги по итогам марта 2026 года. В голосовании 61-летний немецкий специалист опередил Диего Симеоне (Атлетико) и Луиша Кастро (Леванте).
В марте сине-гранатовые продемонстрировали стопроцентный результат, одержав три победы в трех матчах. Каталонцы минимально обыграли Атлетик и Райо Вальекано с одинаковым счетом 1:0, а также разгромили Севилью — 5:2.
Благодаря успешной серии Барселона уверенно лидирует в турнирной таблице Примеры. В настоящее время команда Флика опережает мадридский Реал на четыре зачётных пункта.
Барселона – первая команда-участница основного этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04