Главный тренер Барселоны Ганс-Дітер Флік выступил в защиту полузащитника Ламіна Ямаля. После победы над мадридским Атлетико со счетом 2:1 игрок не праздновал решающий гол Роберта Левандовського и сразу после финального свистка покинул поле, проигнорировав попытку тренера остановить его. Слова приводит Mundo Deportivo.

Ламину всего 18 лет, и, на мой взгляд, он — невероятный игрок. При повторном просмотре матча особенно заметно, насколько впечатляют его действия на поле. Да, иногда он расстраивается, если я его меняю, или когда оказывается под плотной опекой четырёх-пяти соперников — в таких ситуациях он может ударить по воротам и промахнуться. Ему бывает неприятно из-за промахов, но он страстный игрок, и я его полностью поддерживаю. Он на правильном пути, и мы создаём условия для его развития.

Не каждое его действие должно вызывать широкий резонанс. Понимаю, что все пристально следят за ним — ведь он действительно фантастический игрок, — но не стоит забывать, что ему всего 18. Я сказал ему, что ошибки допустимы и что я буду его защищать. В будущем он станет одним из лучших, если не лучшим.