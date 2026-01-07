В гостевом матче 19-го тура итальянской Серии A Рома обыграла Лечче со счётом 2:0.

После матча Opta отметила интересный факт, что главный тренер «джалоросси» Джан Пьеро Гасперини достиг отметки в 1000 зачетных очков в итальянских клубах за карьеру. Учитываются только победы, которые приносят три очка.

Таким образом, 67-летний тренер присоединился к элитной группе наставников, которые преодолели этот рубеж. Для сравнения, у главного тренера Милана Массимилиано Аллегри 1050 очков, а у руководителя Ювентуса Лучано Спаллетти - 1014.