Гасперини набрал 1000-е очко в Серии A после матча Ромы с Лечче.
около 1 часа назад
Джан Пьєро Гасперини/фото: Рома
В гостевом матче 19-го тура итальянской Серии A Рома обыграла Лечче со счётом 2:0.
После матча Opta отметила интересный факт, что главный тренер «джалоросси» Джан Пьеро Гасперини достиг отметки в 1000 зачетных очков в итальянских клубах за карьеру. Учитываются только победы, которые приносят три очка.
Таким образом, 67-летний тренер присоединился к элитной группе наставников, которые преодолели этот рубеж. Для сравнения, у главного тренера Милана Массимилиано Аллегри 1050 очков, а у руководителя Ювентуса Лучано Спаллетти - 1014.