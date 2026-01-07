Після победы над Лечче в 19-м туре Серии А (2:0) главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини отказался давать комментарии прессе.

По данным итальянского журналиста Филиппо Биафоры, это решение связано с предстоящей встречей тренера с владельцами клуба из семьи Фридкин, которая запланирована на среду, 7 января. Ожидается, что во время встречи будут обсуждены планы команды на зимнее трансферное окно.

Отмечается, что именно отсутствие зимних усилений могло быть причиной того, что Гасперини решил не отвечать на вопросы журналистов по поводу трансферов.