Главный тренер римской Ромы Джан Пьеро Гасперини не стал выходить к журналистам после победного матча против Лечче, завершившегося со счетом 2:0. Об этом сообщает Football Italia. Причины такого решения остаются непонятными, при этом тренер не поручил общение с прессой ни одному своему ассистенту.

Забитыми мячами отметились центральные нападающие Эван Фергюсон и Артем Довбик, которые в последнее время находились под серьезным давлением. Радость от успеха омрачила ситуация с Довбиком, ведь игрок, вышедший на замену, получил повреждение.

После 18 туров Серии А Рома имеет в активе 36 очков и уверенно располагается на четвертой позиции в турнирной таблице.

Тем временем зимнее трансферное окно уже открыто и руководство клуба работает над усилением линии нападения. Среди этих вариантов называются форвард Атлетико Мадрид Джакомо Распадори, а также нападающий Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе.