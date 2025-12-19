Украинский нападающий Ромы Артем Довбик этой зимой может оказаться в другом клубе, сообщает La Repubblica. По информации издания, один из влиятельных агентов активно предлагает 28-летнего форварда различным командам, изучая варианты его возможного ухода из римского клуба.

Среди обсуждаемых направлений называется трансфер в Фенербахче, а также вариант обмена с Эвертоном, в рамках которого в обратном направлении может поехать Бету.

В сезоне 2025/26 Довбик провел за Рому 14 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Действующий контракт украинца с римлянами рассчитан до конца июня 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 миллионов евро.