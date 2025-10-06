Гасперини — о выступлении Довбика в матче с Фиорентиной: «Сегодня он хорошо сыграл»
Тренер доволен украинцем
около 1 часа назад
Римская Рома смогла вырвать победу над Фиорентиной со счетом 2:1 в шестом туре Серии А. Украинский нападающий Артем Довбик вышел в стартовом составе и отметился результативной передачей.
После матча главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини отметил, что Довбик добавил атаке команды больше вариативности и глубины. По его словам, в сложном поединке с Фиорентиной украинский форвард сумел хорошо сыграть.
«Суле? У него отличная техника, если он может подойти близко к воротам, он становится опасным. С Бальданци и Довбиком мы добавили команде больше глубины и уверенности. Суле хорошо играет, он является дополнительным преимуществом.
Сегодня Довбик хорошо сыграл, а это было нелегко. Нам удалось прервать атаки соперника, создав несколько моментов, которые, однако, мы не реализовали. Дибала обладает качеством, которое успокаивает, когда он с мячом, и это немало. Если бы нам удалось сделать его еще более опасным, это было бы идеально», – сказал Гасперини для Voce Giallorossa.