Римская Рома смогла вырвать победу над Фиорентиной со счетом 2:1 в шестом туре Серии А. Украинский нападающий Артем Довбик вышел в стартовом составе и отметился результативной передачей.

После матча главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини отметил, что Довбик добавил атаке команды больше вариативности и глубины. По его словам, в сложном поединке с Фиорентиной украинский форвард сумел хорошо сыграть.