Рома на выезде обыграла Фиорентину со счетом 2:1 в шестом туре итальянской Серии А. Один из голов римлян стал возможным благодаря ассисту украинского форварда Артема Довбика.

После матча аналитики итальянского издания Voce Giallorossa оценили игру Довбика и отметили, что украинский нападающий сейчас выглядит сильнее конкурента Эвана Фергюсона.

«Он отдал голевой пас на Суле, хотя мяч, скорее всего, предназначался Бальданци. Жаль, что он не воспользовался пасом Уэсли в штрафной площади в первом тайме. Пока что он обошел Эвана Фергюсона в иерархии, но он может и должен сделать больше», – написал редактор Voce Giallorossa.

В сезоне 2025/26 Довбик провел за Рому семь матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.