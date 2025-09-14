Джан Пьеро Гасперини объяснил, почему Артем Довбик не получил ни одной минуты в матче третьего тура Серии А против Торино (0:1).

«Довбик? Я не планировал выпускать его сегодня, теперь у него есть неделя на подготовку. Когда он выйдет на поле, я хочу, чтобы он был сосредоточен. Хочу видеть его очень активным, динамичным и уверенным на тренировке. Потом мы его вернем. Он может играть в паре с Фергюсоном. Если кто-то отсутствует или кто-то сегодня не в лучшей форме, то это тоже может быть решением. Это не идеальное решение, но оно может сработать», – цитирует Гасперини портал Forza Roma.

После трех туров Рома набрала шесть очков и занимает четвертое место в таблице Серии А. В следующем туре римляне примут Лацио в римском дерби, которое состоится 21 сентября и начнется в 13:30 по киевскому времени.

В сезоне 2025/26 Довбик провел за Рому две встречи, сыграв лишь 33 минуты без результативных действий.