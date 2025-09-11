Журналист — о перспективах Довбика в Роме: «Эта ситуация начинает меня беспокоить»
Флавио Тассотти оценил перспективы украинца
26 минут назад
Итальянский журналист Флавио Тасотти поделился оценкой игры украинского форварда Артёма Довбика в Риме.
По его мнению, нападающий пока что не демонстрирует прогресса, и это может стать причиной того, что главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини решит оставить Довбика на скамейке запасных в следующем матче.
«Ситуация с Довбиком начинает меня беспокоить: он продолжает играть так же вяло. Какой бы выбор ни сделал Гасперини, он рискует ошибиться.
Если Артем не выйдет в стартовом составе в воскресенье, это может стать серьезным ударом, но и сажать на скамью запасных такого игрока, как Фергюсон, тоже было бы неправильно», - сказал журналист в эфире Tele Radio Stereo.
За время выступлений в составе Ромы украинец провел 47 встреч, забил 17 мячей и сделал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Гасперини выбрал основного форварда Ромы на сезон.
