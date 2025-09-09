Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко сравнил форвардов «сине-желтых» Владислава Ваната и Артема Довбика.

От всех наших я жду хорошего футбола, и чтобы больше украинских игроков ехали в Европу. Болельщики в любом случае будут сравнивать Ваната с Довбиком, но не забывайте, где сейчас Жирона. Они мне напоминают Лестер, только те чемпионат выиграли, а эти третьими были. Провели один сезон и исчезли.

Посмотрим теперь, подходит ли Ванату Ла Лига и какие задачи будет ставить тренер. Здесь надо радоваться, что Динамо его вообще отпустило, а то у киевлян всегда – то мало дают, то президент отпускать не хочет.

Откуда я знаю [cможет ли Ванат сразу начать забивать], нужно смотреть. Один сезон Жирона уже провела, и я не думаю, что у них получится повторить этот результат. Ванату будет проще в том плане, что рядом есть Цыганков, который будет его искать на поле. Это как раньше Алиев всегда искал Милевского.

Пока непонятно, кто нравится больше. Довбик в прошлом сезоне забивал в Италии, что не так уж и просто, но его всё равно критикуют. Скорее всего, он просто забивает, но в игре не участвует. Такой себе забивалка. По идее этого должно хватать, но если команда не на вершине, то начинаются проблемы. С приходом Гасперини Довбик вообще стал запасным. Наверное, тренеру нравится другой нападающий, – заявил Леоненко в интервью BLIK.ua.