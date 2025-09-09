Бывший тренер Волыни Виталий Кварцяный поделился мыслями о причинах поражения в матче первого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:2).

Все понимали, что игра с Францией будет нелегкой. Мы все, кто был в составе украинской футбольной делегации во Вроцлаве, имели надежду и оптимистичные ожидания. Главная команда в этот вечер получила большую зрительскую аудиторию, напоминавшую Украину. Вместе с огромной армией наших болельщиков за команду Сергея Реброва также болели и поляки. Но чуда не случилось. Хотя моменты наша сборная выглядела не безнадежно.

Наши ребята играли неплохо, однако им все время не хватает такой смелости, которая позволила бы играть раскованно и реализовать свои технические действия — то, что и отличало сборную Франции от украинской команды. Французы действовали непринужденно, в любой ситуации старались любить мяч и в том или ином эпизоде не отпихиваться. Хотя я заметил, что не всегда соперник действовал так, чтобы нам могло быть еще больнее и неожиданнее ожидать его острых и быстрых не только контратак, но и атак. Имею в виду развитие постепенных действий, но в быстром темпе. Но французы этого не делали и медленно раскачивались. И это при том, что у них больше взрывных и атлетических футболистов, которые могли бы в любой ситуации обострять игру. Однако они это делали не всегда. Могли забрать мяч и отдать назад.

Вообще в первом тайме игроки сборной Франции играли очень плотно и жестко. Они буквально «сидели» друг на друге, не давали нашим футболистам даже голову поднять. Это сразу ощущалось. Да, как есть боязнь, и когда каждый чувствует, что он не в состоянии сделать то, что мог бы. И «виноваты» в этом были французы, которые «глушили» наших ребят сильно. А наши не всегда могли снова наказать соперника, отбирая мяч. Французы применяли такую себе игровую аритмию: забрали мяч — и дальше действуют не быстро, а иногда наоборот. А наши футболисты могли сыграть быстро, но потом без нужды тормозить развитие атаки. Как было в одном из эпизодов с участием Калюжного. Он отобрал мяч — и отдал назад. Возникает вопрос: зачем после отбора отдавать защитникам, если целесообразнее перенаправить мяч партнерам, которые находятся в лучшей атакующей позиции. Все трое наших центральных полузащитников — Ярмолюк, Судаков и тот же Калюжный должны смотреть, где Довбик. Тот бегал, цеплялся, его толкали, нарушали против него правила, но судья не реагировал — ведь все было на месте, он был спиной к воротам.

Был эпизод, когда Довбик получил хорошую передачу и мог идти один в один, в такой же манере, как перед вторым голом Мбаппе. Тот развернулся, быстро убежал — и забил мяч, который сломал нашу надежду на положительный результат. Так вот, о Довбике. Он принял мяч на второй передаче, потом перешел на первую и на нулевую. После чего отдал пас назад. Казалось бы, у Довбика и Мбаппе два одинаковых эпизода, но каждый из них действовал в нем совсем по-другому. Манеры действий у каждого разные. Зачем Довбику было сохранять мяч, когда он находился в тридцати метрах от ворот. Обходи защитника — если потеряешь мяч, то есть кому подстраховать, ведь есть игроки средней и задней линии.

У Судакова было два-три момента, когда он принимал мяч и должен был иметь конкретное решение, подумав: «Вот сейчас приму мяч, пройду и ударю по воротам». Удар есть удар — вратарь может отбить или же пропустить под мышкой. Но когда нет удара, то и шанса для взятия ворот нет.

Французы в ситуации с первым голом разыграли комбинацию. Скрытый пас, набегание полузащитника Олисе — и тот закатывает мяч в ворота. Получается, все наши игроки обороны дали возможность ему принять такое нестандартное решение. На ноге у него никто не «сидел». Вот и возникает вопрос: зачем было заводить игрока аж в штрафную площадку? Впрочем, у французов было несколько таких атак, но не выходил такой голевой пас — наши центральные защитники это неплохо разгадывали. Но один из моментов все-таки не разгадали. И все к тому шло, что где-то оно прорвет. А у наших не шло, что прорвет: раз-раз — и назад, раз-раз — и поперек поля. При этом нет нацеленности на ворота. Умеют же это делать, но не делают. Ведь не только нападающий Довбик должен забивать — должны забивать все. Да, немного не повезло. Могли бы сравнять счет, когда Забарный головой не смог переправить мяч в цель. Что ж, так сложилось.

Но все же французы создали больше моментов и больше хотели забить. И это им удалось. Наши во втором тайме раскрылись, начали атаковать, возник момент за моментом. Хотя ничего такого особенного у французов нет — их если давить, то они теряли свою уверенность. И это было видно. Однако это была такая интервальная фаза, которая длилась где-то минут двадцать. Хотя, на мой взгляд, нужно было стараться поддерживать напряжение в средней линии и линии атаки, отдав тому же Довбику какой-то хороший пас на свободное место. И обязательно бить по воротам, а он будет добивать — у него ведь фамилия Довбик. Бейте — и он добьет. А как не бьют, то и он не Довбик, потому что не добивает. Что тут поделаешь, — сказал Кварцяный в интервью Sport.ua.