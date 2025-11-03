Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу поражения своей команды в матче чемпионата Италии против Милана, который завершился со счетом 0:1.

«Мне сложно говорить о том, что не получилось. Я предпочитаю смотреть на то, что сработало, а сработало, я думаю, многое. Мы хотим продолжать идти этим путем. Когда уходишь с матча, подобного этому, ты расстроен результатом, но в то же время уверен в себе благодаря своей игре.

Мы значительно улучшили игру, если не говорить о реализации. Мы хорошо провели первый тайм, создали много моментов. Мы страдали после пропущенного гола, но потом хорошо ответили. Мне сложно найти в наших действиях что-то плохое. Мы расстроены результатом. Пенальти не забиваются — такое случается.

Кроме нереализованного пенальти, что, конечно, досадно, еще хуже травма, полученная Дибалой при выполнении удара. Очень жаль, ведь он провел серию матчей, будучи очень ценным игроком на поле, каковым он и является, и очень жаль, что ему пришлось уйти. Он, вероятно, вернется после перерыва на матчи сборных.

Конечно, нам нужно кое-что улучшить после проигранных матчей. Но команда на месте, она хорошо играет. Мы не реализовали четыре пенальти из пяти — это очень много. Это дорого нам обошлось и в чемпионате, и в Европе. Некоторые команды после долгих атак умудряются забить гол одним ключевым касанием: нам этого не хватает, мы не можем использовать некоторые ключевые моменты в свою пользу», — приводит слова Гасперини прессслужба клуба.