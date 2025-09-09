Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини определился с нападающим, которому доверит место в стартовом составе на сезон 2025/26.

С первых минут на поле будет выходить 20-летний форвард из Ирландии Эван Фергюсон, а в роли его замены выступит игрок сборной Украины Артем Довбик.

Бывший форвард Жироны пока что не идеально вписывается в тактические планы Гасперини, но наставник римлян намерен приложить максимум усилий, чтобы помочь украинцу.

«В первые месяцы пребывания Гасперини в команде Довбик часто казался чужаком. Не случайно «Рома» пыталась продать его до завершения трансферного окна. Однако в конечном итоге Артем остался – тренер готов дать ему еще один шанс, несмотря на то что сейчас основным форвардом «джалоросси» является Фергюсон. Гасперини хочет возродить Довбика, поэтому проводит с ним персональную технико-тактическую работу с момента назначения на пост тренера. Начиная с лагеря в Бертон-апон-Трент в ходе летних сборов, а также во время последующих занятий на стадионе Фульвио Бернардини тренерский штаб постоянно остается с Артемом после тренировок, чтобы отрабатывать приемы и комбинации», – сообщили в Tuttomercatoweb.

