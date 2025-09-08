Романо — о сорвавшемся переходе Довбика в Милан: «Было много препятствий»
Известный инсайдер поделился интересной информацией
около 2 часов назад
Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо раскрыл причины, по которым не состоялся возможный обмен украинского нападающего Ромы Артема Довбика на форварда Милана Сантьяго Хименеса из Мексики.
«Милан так и не достиг соглашения с Ромой по обмену в аренду Хименеса на Довбика – будь то вариант с выкупом контрактов, «сухие» аренды или другие формулы… Короче говоря, было много препятствий для этой двойной сделки.
Но желание Сантьяго Хименеса, очевидно, абсолютно известно. Оно заключается в том, чтобы попытаться провести несколько важных месяцев в Милане и не менять так быстро свое будущее», – сказал Романо на своем канале в YouTube
Ранее стало известно, почему Довбик не смог стать игроком Милана.