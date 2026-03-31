Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо для Sky Sport поделился ожиданиями от финального матча плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины.

«Во время разговора с тренерским штабом мы поняли, что против Северной Ирландии можем позволить себе определенные риски. Мне понравилось, что мы больше двигали мяч и не слишком часто бросали его вперед, потому что у нас были бы проблемы с подбором, и мы могли бы испытывать большие физические трудности.

Мы играем против другой команды, с двумя быстрыми вингерами и двумя нападающими, которые хорошо двигаются, когда мяч поступает с глубины поля. Это настоящая команда. Их тренер, будучи отличным игроком в покер, говорил о автобусах. Но они не паркуют автобусы, они уважают своих соперников, но знают, как быть опасными.

Мы хотим доказать, что то, что произошло, не соответствует действительности. Мы знаем, что между Уэльсом и Боснией нет большой разницы, мне понравилось, что сказал Димарко на пресс-конференции. Мы уважаем наших соперников. Это не просто клише, мы знаем, что они могут создать нам проблемы, так же как и мы можем создать им проблемы».