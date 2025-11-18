Гаттузо: «Нам нужно извиниться перед болельщиками»
Италия уступила Норвегии с большим счётом
около 4 часов назад
Тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал неудачное выступление команды в матче с Норвегией (1:4).
Прежде всего, нам стоит извиниться перед болельщиками. В первом тайме команда выглядела согласованно и контролировала ход игры, но самое большое разочарование в том, что во втором тайме мы не смогли удержать этот уровень. Поздравляю Норвегию.
Нужно опираться на первый отрезок, где мы показали важные вещи. Он работал, но потом мы начали часто терять мяч, давать сопернику свободу и ошибаться в передачах, что позволило Норвегии приблизиться к нашей штрафной площади, передает слова Гаттузо rainews.it.
Соперник Италии в плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 определится во время жеребьевки 20 ноября.