Гайдучик принес Полесью победу над Динамо
Мяч был забит на 62 минуте матча
Фото: ФК Динамо
Киевское Динамо потерпело минимальное поражение от житомирского Полесья в товарищеской игре. Матч завершился со счётом 0:1.
Единственный гол на счету нападающего Николая Гайдучика. Форвард после подачи с углового замкнул навес головой.
Контрольный матч
Динамо – Полесье – 0:1
Гол: Гайдучик, 62
Напомним, предыдущая встреча соперников закончилась победой киевлян (2:1).
