Кабаев продлил контракт с киевским Динамо
Полузащитник остается в команде еще на два года
25 минут назад
Фото: Динамо Киев
Киевское Динамо официально объявило о продолжении сотрудничества с полузащитником Владиславом Кабаевым. Новый контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Владислав Кабаев присоединился к составу бело-синих летом 2022 года.
За киевлян Владислав провел 125 матчей во всех турнирах: 88 в украинской Премьер-лиге, 6 в Кубке Украины и 31 в еврокубках. По итогам прошлого сезона полузащитник вместе с Динамо завоевал титул чемпиона Украины.
