Юношеская команда киевского Динамо стартует в Юношеской лиге УЕФА сезона 2025/2026 матчем против шведского клуба Броммапойкарна. Встреча состоится в польском городе Стальова Воля на стадионе Stal Stalowa Wola Stadium. Начало игры — в 14:00 по киевскому времени. Смотреть матч болельщики смогут на канале Динамо ТВ на всех популярных OTT-платформах.

Динамовцы участвуют в турнире по Пути чемпионов, предназначенном для победителей национальных юношеских первенств. Этот путь предусматривает три раунда плей-офф, каждый из которых состоит из двух матчей — домашнего и гостевого. Если по итогам двух игр сохранится равный счёт, судьба путёвки решится в серии пенальти без дополнительного времени. Десять лучших коллективов по итогам этого этапа присоединятся к участникам Пути Лиги чемпионов в 1/16 финала.

В прошлом сезоне Динамо U-19 также выступало в Юношеской лиге УЕФА. Тогда команда Игоря Костюка успешно преодолела словенский Марибор и косовский KF 2 Коррику, однако в 1/16 финала в серии пенальти уступила итальянской Аталанте. Наивысшее достижение киевлян в турнире — выход в 1/8 финала, который они трижды добивались в предыдущие годы.

Соперник динамовцев, Броммапойкарна, представляет пригород Стокгольма и завоевала право играть в Юношеской лиге УЕФА как чемпион Швеции в категории U17. В прошлом году команда на одно очко обогнала Юргорден. В текущем сезоне юношеского первенства Швеции Броммапойкарна досрочно обеспечила себе чемпионство.

Матч обслужит польская судейская бригада во главе с Войцехом Мицем.