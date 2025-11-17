Германия и Словакия встретятся в понедельник вечером в Лейпциге (начало в 21:45) в прямом противостоянии за первое место в группе A отбора на чемпионат мира 2026 года. Германия подходит к решающему матчу после победы 2:0 над Люксембургом, где оба гола забил нападающий Ньюкасл Юнайтед Ник Вольтемаде. Этот результат поднял её до 12 очков после пяти матчей, на уровне со Словакией, но с лучшей разницей мячей.

Подопечные Нагельсманна впечатляюще отреагировали после шокирующего поражения 0:2 от Словакии в первом туре группы, одержав четыре победы подряд – дважды над Северной Ирландией и дважды над Люксембургом. Но это будет их самое серьезное испытание после того поражения в Братиславе.

Германия уже гарантировала место в топ-2, но должна избежать поражения, чтобы квалифицироваться напрямую на летний чемпионат мира. Поражение отправит их в плей-офф, продлив путь после вылетов на групповых этапах ЧМ как в 2018, так и в 2022 годах.

Новости команд

Травмы продолжают усложнять выбор Нагельсманну. Марк-Андре тер Штеген, Антонио Рюдигер, Джамал Мусиала и Кай Хаверц остаются вне игры. Однако есть позитивные новости: Йозуа Киммих и Нико Шлоттербек готовы вернуться после пропуска матча с Люксембургом в качестве предосторожности. Вольтемаде – теперь с тремя голами в семи матчах за сборную – ожидаемо снова возглавит атаку, поддержанный Флорианом Вирцем, который, кажется, сохранит место после сильного выступления. Словакия прибывает в Лейпциг, точно зная, что нужно: победа или плей-офф. Команда Франческо Кальцоны одержала важную домашнюю победу 1:0 над Северной Ирландией в прошлый раз, где Томаш Бобчек забил поздно, чтобы обеспечить четвертую победу в кампании.

Словакия открыла квалификацию победами над Германией и Люксембургом, хотя неудача в Белфасте временно остановила импульс. С тех пор они отыгрались двумя подряд выигрышами и остаются в борьбе за исторический триумф в группе.

Словакия не выходила на финалы чемпионата мира с 2010 года, но уверенность высока: они победили Германию в двух из последних трех встреч, включая первый матч в этой группе.

Кальцона, вероятно, назовет привычный состав на решающий поединок. Давид Стрелец возглавит линию атаки, тогда как опытный хребет Мартина Дубравки, Милана Шкриньяра и Станислава Лоботки защитит команду. Новых проблем после победы над Северной Ирландией нет, и масштабные изменения маловероятны.

