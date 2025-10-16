Киевское Динамо получило неожиданное усиление в атаке перед матчем девятого тура УПЛ против луганской Зари.

По данным ТаТоТаке, главный тренер столичного клуба Александр Шовковский сможет рассчитывать на панамского нападающего Эдуардо Герреро в этом матче.

Отмечается, что ранее существовала договоренность между руководством клубов, согласно которой Герреро не выступал против Зари только в сезоне 2024/25.

В нынешнем чемпионате таких ограничений нет, и в Динамо подтвердили, что форвард готовится к матчу Заря - Динамо, имея все шансы выйти на поле.

Встреча состоится в субботу, 16 ноября, начало – в 15.30 по киевскому времени.