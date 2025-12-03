Сергей Разумовский

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги Полесье на своем поле обыграло Зарю со счетом 2:0. Второй гол в этой встрече стал особенным: вингер житомирского клуба Александр Назаренко записал себе в актив юбилейный, 100-й мяч Полесья в элитном дивизионе. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

История выступлений житомирян в Премьер-лиге началась стремительно. Первым автором забитого мяча за Полесье в УПЛ стал вингер Бени Макуана, который 28 июля 2023 года уже на второй минуте домашнего матча против Вереса (также 2:0) открыл счет.

За время выступлений в высшем дивизионе Полесье распределило свои 100 голов между домашними и выездными поединками следующим образом. На своем поле команда забила 47 мячей, еще 53 раза отметилась на стадионах соперников. Чаще всего под ударами нападающих и полузащитников житомирян страдали вратари Вереса и Оболони – в ворота каждой из этих команд волки отправили по десять мячей.

Всего в Премьер-лиге за Полесье забивали 29 разных футболистов, еще один гол был засчитан как автогол соперника. Лучшим бомбардиром клуба в элите на данный момент является Александр Назаренко, на счету которого уже 13 забитых мячей. Лишь немного отстает от него Алексей Гуцуляк – у него в активе 12 голов.

Победа над Зарей позволила Полесью набрать 27 очков и укрепиться в первой тройке турнирной таблицы Премьер-лиги. Житомирская команда в данный момент замыкает топ-3 чемпионата и продолжает борьбу за высокие места.

Напомним, Полесье не пропускает уже в семи последних матчах УПЛ.