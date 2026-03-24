Главная звезда Атлетико согласовал космический контракт с клубом МЛС
Переход француза состоится летом этого года
около 3 часов назад
Французский нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн согласовал личные условия с Орландо Сити и подпишет двухлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год. Об этом сообщил журналист Фабрис Хокинс.
Стороны достигли устной договоренности по сделке, которая должна быть официально подписана летом 2026 года, после завершения контракта игрока с Атлетико. Переход планируется на правах свободного агента.
Француз сыграл 450 матчей за «матрасников», забив 193 гола и отдав 82 голевые передачи. Гризманн является лучшим бомбардиром Атлетико в истории.
В этом сезоне Антуан провел 43 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 4 асиста.
Напомним, Реал с дублем Винисиуса и Луниным в составе обыграл Атлетико в мадридском дерби.
