Павел Василенко

Главный тренер Бенфики Бруну Лаже прокомментировал ситуацию с украинскими легионерами лиссабонцев Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым.

«У нас не два хороших вратаря, а три, и все наивысшего уровня. Я хочу, чтобы они всегда были готовы выйти на поле. Самуэл Соареш играл в последнем матче, а завтра, могу сказать заранее, в стартовом составе выйдет Трубин».

Наставник лиссабонского клуба также рассказал, как себя чувствует Георгий Судаков после попадания в его дом.

«Мы поговорили с игроком, это неприятная, печальная ситуация, но я вижу, что он с ней справится. Самое важное, чтобы семья была в безопасности, а он был счастлив быть с нами», – сказал Лаге на пресс-конференции.

Бенфика в пятом туре чемпионата Португалии сыграет против Санта-Клары. Игра состоится 12 сентября в 22:15.

В настоящее время лиссабонская команда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав девять очков в трех матчах.