Главный тренер Ливерпуля — о сорванном трансфере защитника Кристал Пэлас: «Мы хотели бы подписать его»
Нидерландский тренер хочет видеть Марка Гехи в Ливерпуле
33 минуты назад
Арне Слот/фото: Ливерпуль
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот настаивает на подписании защитника Кристал Пэлас Марка Гехи.
«Было бы смешно, если бы я отрицал, что мы были близки к подписанию Марка Гехи. Это общеизвестный факт, такие вещи случаются в футболе. Мы бы хотели его подписать.
(То, что произошло) Это печально как для нас, так и для игрока. Посмотрим, что будет в будущем».
В последний день трансферного окна стороны успели согласовать сделку, но переход не состоялся, так как руководство Кристал Пэлас в последний момент передумало отпускать игрока в другой клуб.
Ранее сообщалось, что защитник Кристал Пэлас разгневан из-за сорвавшегося трансфера в Ливерпуль.