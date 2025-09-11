Защитник Ливерпуля Ибраима Конате может следующим летом покинуть английский клуб и продолжить карьеру в испанской Ла Лиге, сообщает Marca.

По информации источника, 26-летний француз уже отклонил третье предложение «красных» о продлении контракта. Руководство Ливерпуля осознает, что игрок намерен перейти в Реал после окончания нынешнего соглашения следующем летом.

В текущем сезоне Конате провел четыре матча, не отметившись результативными действиями. Ранее сообщалось о его решении перейти в Реал.