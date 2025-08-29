Вечером 28 августа завершился четвертый раунд квалификации Лиги конференций, после чего стали известны все участники основного этапа турнира. Сформированы корзины посева перед жеребьевкой основного раунда: 36 клубов распределены по шести корзинам, в каждой — по шесть команд, согласно клубному рейтингу.

В основную стадию турнира пробились два представителя Украины Динамо Киев и Шахтер Донецк. Донецкий клуб попал в первую корзину, а киевляне — во вторую.

На этом этапе запланировано проведение шести туров системой единой таблицы. В 1/8 финала непосредственно выйдут восемь лучших команд, а клубы, занявшие с 9-го по 24-е место, сыграют стыковые матчи 1/16 финала. Каждая команда проведет по одной встрече с соперником из каждой корзины.

Жеребьевка Лиги Европы и Лиги конференций состоится 29 августа в 14:00 по киевскому времени.

Лига конференций 2025/26. Основной раунд. Состав корзин для жеребьевки:

Корзина 1: Фиорентина (Италия), АЗ Алкмар (Нидерланды), Шахтер Донецк (Украина), Слован Братислава (Словакия), Рапид Вена (Австрия), Легия Варшава (Польша)

Корзина 2: Спарта Прага (Чехия), Динамо Киев (Украина), Кристал Пэлас (Англия), Лех Познань (Польша), Райо Вальекано (Испания), Шемрок Роверс (Ирландия)

Корзина 3: Омония (Кипр), Майнц (Германия), Страсбург (Франция), Ягеллония (Польша), Целе (Словения), Риека (Хорватия)

Корзина 4: Зриньски (Босния и Герцеговина), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), КуПС (Финляндия), АЕК Афины (Греция), Абердин (Шотландия), Дрита (Косово)

Корзина 5: Брейдаблик (Исландия), Сигма Оломоуц (Чехия), Самсунспор (Турция), Ракув (Польша), АЕК Ларнака (Кипр), Шкендия (Северная Македония)

Корзина 6: Хеккен (Швеция), Лозанна (Швейцария), Университатя Крайова (Румыния), Хамрун Спартанс (Мальта), Ноа (Армения), Шелбурн (Ирландия)

Ранее сообщалось, что УЕФА объединит жеребьевку Лиги Европы и Лиги конференций в одно мероприятие.