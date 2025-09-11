После обсуждения с руководством Федерации футбола Молдовы Сергей Клещенко ушел в отставку с поста главного тренера национальной сборной.

«За эти примерно 4 года мы пережили много эмоций вместе, некоторые менее приятные, за что я прошу прощения, но также много прекрасных. Вместе мы были в шаге от исторической квалификации на Евро-2024, вместе мы вышли в Лигу C Лиги наций.

Все это время я чувствовал вашу поддержку, поддержку болельщиков, игроков, персонала и Федерации. Спасибо всем за ваше доверие и поддержку.

Мы работали вместе, мы верили и боролись за цвета нашей страны. В жизни бывают взлеты и падения, и я считаю, что настало время для изменений, решение, которое я считаю целесообразным как для себя, так и для команды», — цитирует Клещенко пресс-служба федерации.