Главный тренер сборной Молдовы ушел в отставку после позорного поражения от Норвегии.
Специалист назвал причины такого решения
около 1 часа назад
После обсуждения с руководством Федерации футбола Молдовы Сергей Клещенко ушел в отставку с поста главного тренера национальной сборной.
«За эти примерно 4 года мы пережили много эмоций вместе, некоторые менее приятные, за что я прошу прощения, но также много прекрасных. Вместе мы были в шаге от исторической квалификации на Евро-2024, вместе мы вышли в Лигу C Лиги наций.
Все это время я чувствовал вашу поддержку, поддержку болельщиков, игроков, персонала и Федерации. Спасибо всем за ваше доверие и поддержку.
Мы работали вместе, мы верили и боролись за цвета нашей страны. В жизни бывают взлеты и падения, и я считаю, что настало время для изменений, решение, которое я считаю целесообразным как для себя, так и для команды», — цитирует Клещенко пресс-служба федерации.
Отметим, что 53-летний специалист подал в отставку после матча квалификации чемпионата мира с Норвегией, в котором Молдова потерпела поражение со счетом 1:11.