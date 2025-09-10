Павел Василенко

Матч, который надолго останется в памяти – не только из-за разгромного счета. Сборная Норвегии разгромила Молдову со счетом 11:1 в квалификации к чемпионату мира-2026, а Эрлинг Холанд оформил пента-трик – пять мячей на свой счет. Но настоящим героем после финального свистка стал… вратарь сборной Молдовы Кристиан Аврам, который с достоинством выдержал самый тяжелый матч в своей карьере.

Несмотря на ошеломляющий результат, Аврам не уклонился от микрофонов и камер, а искренне и с юмором выступил перед журналистами. Его вступительная реплика уже стала мемом в норвежских СМИ:

«Привет, я вратарь сборной Молдовы, и я пропустил 11 голов», — сказал он с улыбкой.

Тем не менее, один из самых интересных моментов – это поведение Холанда. Звездный нападающий не только забивал, но и… просил прощения у вратаря.

«После каждого гола Холанд подходил ко мне и извинялся. Говорил: «Это не моя вина. Я должен забивать, потому что нам нужна разница мячей». Я его полностью понимаю», – поделился Аврам.

На вопрос о самочувствии после 11 пропущенных мячей, он ответил с выдержкой, достойной уважения:

«Что я могу сказать? Я же не умираю. Нужно оставаться сильным. У меня еще одна игра через несколько дней... но да, 11 голов – это много», – признался вратарь азербайджанского клуба Араз.

Несмотря на неудачный результат, Кристиан Аврам заслужил уважение за свою мужество, самоиронию и профессионализм. А Холанд – ещё раз напомнил, что быть звездой – это не только забивать, но и оставаться человеком.