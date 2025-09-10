Сборная Норвегии вошла в историю отборов чемпионатов мира. В матче 6-го тура группы I команда разгромила Молдову со счетом 11:1 и повторила рекорд, который держался целых 29 лет.

Последний раз такое количество голов в отборе чемпионата мира удалось забить еще в 1996 году, когда Северная Македония победила Лихтенштейн с таким же счетом 11:1.

Чемпионат мира-2026. Европа. Отбор. Группа I. 6-й тур

9 сентября 2025, вторник. 21:45

Норвегия – Молдова 11:1 (Мюре 6, Холанд 11, 36, 43, 52, 83, Эдегор 45+1, Осгор 68, 76, 79 пен, 90+1 – Эстигор 74 авт)

После этой победы Норвегия набрала 15 очков и возглавила группу I. Молдова же остается без очков на последнем месте.

В следующих матчах отбора Норвегия 11 октября дома сыграет с Израилем, а Молдова 14 октября на выезде с Эстонией.