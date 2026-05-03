Стали известны стартовые составы на матч Динамо — Шахтёр
Начало встречи — в 18:00 по киевскому времени
Киевское Динамо и донецкий Шахтер объявили стартовые составы на центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги.
Игра начнется в 18:00 на стадионе имени Валерия Лобановского.
Состав Динамо: Нещерет, Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Михайленко, Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Редушко, Пономаренко.
Запасные: Моргун, Суркис, Герреро, Дубинчак, Шола, Тиаре, Коробов, Пихалёнок, Яцик, Захарченко, Бленуце, Озимай
Состав Шахтера: Ризнек, Грам, Марлон Сантос, Матвиенко, Азаров, Назарина, Бондаренко, Изаки, Лукас, Невертон, Траоре.
Запасные: Твардовский, Бондарь, Марлон Гомес, Эгиналдо, Криськов, Педриньо, Педро Энрике, Винисиус Тобиас, Очеретько, Алиссон, Мейреллес, Оба
