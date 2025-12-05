Бывший главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер выразил свое мнение о том, кто имеет наибольшие шансы победить на чемпионате мира 2026 года, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

Сборная Франции является главным претендентом на трофей. У этой команды больше всего футболистов мирового уровня. У них отличная линия атаки. Это будет иметь серьезное значение, – передает слова Венгера инсайдер Мигель Делэйни.

Напомним, на предыдущем ЧМ в Катаре французы дошли до финала, уступив Аргентине лишь в серии пенальти.

Чемпионат мира 2026 года впервые состоится сразу в трех странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026.

Также, сегодня, 5 декабря, в 19:00 по киевскому времени состоится жеребьевка финальной стадии чемпионата мира с участием Украины, которая продолжает соревноваться в плей-офф квалификации мундиаля.