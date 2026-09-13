Гол через минуту после выхода на замену. Кащук спас Карабах от поражения (видео)
Украинец сравнял счет на 60-й минуте
Украинский вингер Карабаха Алексей Кащук отметился голом в матче 5-го тура чемпионата Азербайджана против Зири (1:1).
26-летний украинец вышел на замену на 64-й минуте вместо Педро Бикальо и уже через минуту установил окончательный счет в встрече.
Для Кащука этот матч стал 12-м в составе Карабаха во всех турнирах текущего сезона. Украинец забил три мяча и отдал 1 результативную передачу.
Время в сборную? Степанов оформил пятый гол в шести турах европейского чемпионата.
Поделиться