Денис Седашов

Украинский вингер Карабаха Алексей Кащук отметился голом в матче 5-го тура чемпионата Азербайджана против Зири (1:1).

26-летний украинец вышел на замену на 64-й минуте вместо Педро Бикальо и уже через минуту установил окончательный счет в встрече.

Для Кащука этот матч стал 12-м в составе Карабаха во всех турнирах текущего сезона. Украинец забил три мяча и отдал 1 результативную передачу.

Время в сборную? Степанов оформил пятый гол в шести турах европейского чемпионата.