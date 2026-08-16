Гол и пас Гакпо принесли Ливерпулю победу над Комо в контрольном матче.
Судьба победителя решилась еще в первом тайме
Фото: Ливерпуль
Английский Ливерпуль одержал победу над итальянским Комо в домашнем товарищеском матче.
Судьба встречи была решена в первом тайме. На 23-й минуте счет в матче открыл Гакпо. В конце тайма Гакпо отдал результативный пас на Жаке, который удвоил преимущество хозяев.
Во втором тайме забитых мячей болельщики не увидели.
Товарищеский матч
Ливерпуль — Комо — 2:0
Голы: Гакпо, 23, Жаке, 44
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