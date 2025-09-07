Сергей Стаднюк

Завершились матчи группы E во втором туре квалификации на чемпионат мира-2026.

Грузия одержала уверенную домашнюю победу над Болгарией со счетом 3:0. Уже в первом тайме хозяева фактически сняли все вопросы касательно победителя. Счет открыл Кварацхелия, а в конце тайма отметился игрок «Колоса» Гагнидзе. Во второй половине встречи грузины полностью контролировали игру, и на 65-й минуте Микаутадзе закрепил преимущество, установив окончательный счет на табло.

В Конье Турция потерпела сокрушительное поражение от Испании. Команда Луиса де ла Фуенте начала разгром еще в начале игры. Педри уже на 6-й минуте открыл счет, а дубль Мерино обеспечил гостям комфортное преимущество еще до перерыва. Во второй половине встречи испанцы не остановились. Ферран Торрес сделал счет 4:0, еще через несколько минут Мерино оформил хет-трик, а точку поставил Педри, оформив дубль.

Испания набрала шесть очков и единолично возглавила группу E. Грузия с тремя баллами по дополнительным показателям обошла Турцию.

Чемпионат мира-2026. Квалификация, группа E, четвертый тур

Грузия – Болгария 3:0

Голы: Кварацхелия, 30, Гагнидзе, 44, Микаутадзе, 65

Турция – Испания 0:6

Голы: Педри, 6, 62, Мерино, 22, 45+1, 57, Ферран Торрес, 53

Турция: Чакир, Мюлдюр (Челик, 63), Демирал, Бардакчи, Эльмалы (Кадиоглу, 63), Юксек (Озкан, 82), Чалханоглу (Кокджу, 68), Гюлер, Йылдыз, Актюркоглу, Акгюн (Акгин, 46).

Испания: Саймон, Порро, Ле Норман, Хейсен, Кукурелья, Мерино, Педри (Лопес, 68), Субименди (Родри, 73), Вильямс (Торрес, 44), Оярсабаль (де Фрутос, 68), Ямал (Мората, 73).