Ястремская обыграла Крейчикову и выиграла турнир WTA 125 в Парме
Украинка одержала победу в двух сетах
около 3 часов назад
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (52 WTA) стала триумфатором грунтового турнира серии WTA 125 в итальянской Парме.
В финальном противостоянии украинка уверенно обыграла Барбору Крейчикову из Чехии (53 WTA).
Встреча длилась 1 час 26 минут. Ястремская полностью контролировала ход поединка, позволив сопернице взять лишь по три гейма в каждой партии. Отметим, что по ходу второго сета чешская теннисистка была вынуждена взять медицинский тайм-аут.
WTA 125 Парма (Италия). Грунт. Финал
Барбора Крейчикова (Чехия) — Даяна Ястремская (Украина) — 3:6, 3:6
Для 25-летней украинки этот трофей стал первым в одиночном разряде с августа 2023 года, когда она триумфовала на аналогичных соревнованиях в польских Козерках.
