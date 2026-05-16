Денис Седашов

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (52 WTA) стала триумфатором грунтового турнира серии WTA 125 в итальянской Парме.

В финальном противостоянии украинка уверенно обыграла Барбору Крейчикову из Чехии (53 WTA).

Встреча длилась 1 час 26 минут. Ястремская полностью контролировала ход поединка, позволив сопернице взять лишь по три гейма в каждой партии. Отметим, что по ходу второго сета чешская теннисистка была вынуждена взять медицинский тайм-аут.

WTA 125 Парма (Италия). Грунт. Финал

Барбора Крейчикова (Чехия) — Даяна Ястремская (Украина) — 3:6, 3:6

Для 25-летней украинки этот трофей стал первым в одиночном разряде с августа 2023 года, когда она триумфовала на аналогичных соревнованиях в польских Козерках.

