КДК УАФ вынес жесткий вердикт Александрии по делу непройденного матча
Подопечным Евгения Калиниченко присуждено техническое поражение
около 5 часов назад
Фото: Александрия
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ официально утвердил решение по непроведенному матчу чемпионата Украины между Александрией и столичной Оболонью. Подопечным Евгения Калиниченко присуждена техническая поражение со счетом 0:3.
Благодаря трем очкам киевская Оболонь сделала заметный рывок вверх — теперь в активе команды 23 пункта, что позволяет ей занять девятое место.
Между тем для Александрии ситуация становится критической. Команда остается с 11 очками на предпоследнем, 15-м месте.
