Швейцарский голкипер Ян Зоммер находится на завершающей фазе своего контракта с миланским Интером, который еще рассчитан на полгода.

37-летний вратарь находится в том возрасте, когда руководство нерадзурри внимательно анализирует рынок в поисках возможного преемника и пока не спешит с предложением нового соглашения. При этом сам Зоммер отметил, что ключевые переговоры с клубом еще впереди.

«Новый контракт? Я встречусь с клубом в ближайшие недели, чтобы обсудить этот вопрос», — заявил швейцарский исполнитель для журналиста Альфредо Педулли.

В этом сезоне швейцарец провел 29 матчей, пропустил 25 мячей и 15 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее игрок Интера стал футболистом месяца в Серии А.