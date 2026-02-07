Голкипер Интера прокомментировал свое будущее в клубе
Янн Зоммер ожидает разговора с клубом
около 2 часов назад
Ян Зоммер/фото: Интер
Швейцарский голкипер Ян Зоммер находится на завершающей фазе своего контракта с миланским Интером, который еще рассчитан на полгода.
37-летний вратарь находится в том возрасте, когда руководство нерадзурри внимательно анализирует рынок в поисках возможного преемника и пока не спешит с предложением нового соглашения. При этом сам Зоммер отметил, что ключевые переговоры с клубом еще впереди.
«Новый контракт? Я встречусь с клубом в ближайшие недели, чтобы обсудить этот вопрос», — заявил швейцарский исполнитель для журналиста Альфредо Педулли.
В этом сезоне швейцарец провел 29 матчей, пропустил 25 мячей и 15 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
