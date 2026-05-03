Голы Берарди и Лорьенте принесли Сассуоло победу над Миланом.
Россонери завершали матч в меньшинстве
около 1 часа назад
Милан уступил Сассуоло в выездном матче 35-го тура Серии А.
Хозяева забили быстрый гол на 5-й минуте усилиями Доменико Берарди. На 24-й минуте «россонери» остались в меньшинстве после удаления Фикайо Томори, который получил вторую жёлтую карточку.
Во втором тайме Арман Лорьенте установил окончательный счет.
Серия А. 35-й тур
Голы: Берарди, 5, Лорьенте, 47
Удаление: Томори, 24
Несмотря на поражение, Милан с 67 очками сохраняет третье место в таблице. Сассуоло набрал 49 баллов и поднялся на девятое место.
