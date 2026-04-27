Милан и Ювентус не выявили сильнейшего на Сан-Сиро
Команда Аллегри не смогла сравняться с Наполи
33 минуты назад
26 квітня Милан и Ювентус разошлись ничьей в матче 34-го тура Серии А сезона 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Сан-Сиро и завершился со счетом 0:0.
На 36-й минуте Хефрен Тюрам поразил ворота россонери, но гол был отменен после проверки VAR из-за офсайда во время атаки.
В конце встречи Лука Модрич и Мануэль Локателли столкнулись головами во время верховой борьбы.
Оба футболиста упали на газон, на поле вышли медицинские бригады, после чего наставник Милана Массимилиано Аллегри принял решение заменить Модрича.
В таблице чемпионата Италии Милан с 67 очками занимает третье место. У Ювентуса 64 балла и четвертая позиция.
Серия А 2025/26. 34-й тур
Милан – Ювентус 0:0
Напомним, Наполи разгромил Кремонезе и вышел на вторую позицию в Серии А.
