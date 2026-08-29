Денис Седашёв

Тоттенхэм потерпел домашнее поражение от Ньюкасла в матче английской Премьер-лиги.

Первый тайм встречи прошел в равной борьбе и закончился без забитых мячей. Основные события развернулись во второй половине встречи, когда гостям удалось дважды отличиться в воротах соперника.

Сначала Аммар Дедич отдал точную передачу на ход Энтони Эланге, который пробил низом — мяч от левой штанги рикошетом залетел в сетку. Затем сороки удвоили преимущество — после розыгрыша углового Йоан Висса ударом через себя переправил его в ворота, установив окончательный счет 0:2.

Английская Премьер-лига. Второй тур

Тоттенхэм – Ньюкасл — 0:2

Голы: Эланга 62, Висса 72

Для шпор это уже второе подряд поражение.

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