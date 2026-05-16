Стало известно, кто будет судить финал Кубка Украины Чернигов – Динамо
Матч состоится 20 мая во Львове
Стала відома суддівська бригада яка працюватиме на фінальному матчі Чернігів – Динамо в рамках Кубка України сезону-2025/26.
Головним арбітром призначений Олександр Шандор зі Львова. Асистенти рефері – Віктор Нижник (Вінниця) и Станіслав Марулін (Херсонська область). Четвертый арбитр – Олександр Афанасьєв з Харкова. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
Арбитром VAR будет Володимир Новохатній из Черкасс. Ассистент арбитра VAR – Дмитро Панчишин (Харьков).
Матч Чернігів – Динамо состоится 20 мая во Львове на стадионе Арена Львов. Начало встречи – в 18.00.
