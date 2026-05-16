Денис Седашов

В субботу, 16 мая, первая ракетка Украины Элина Свитолина (10 WTA) поборется за престижный титул на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме. В финальном противостоянии украинка встретится на корте с четвертой ракеткой мира, американкой Кори Гауфф.

Отметим, что для Свитолиной это уже третий финал на римских кортах в карьере.

Где посмотреть бесплатно?

Видеотрансляцию главного матча в Риме в свободном доступе покажет Setanta Sports.

Начало финала — 18:00 по киевскому времени.

