Сергей Разумовский

Нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко не попал в заявку команды на матч 28-го тура УПЛ против Колоса. Это означает, что форвард не успел восстановиться после повреждения. Ранее из-за микротравмы он также пропустил поединок 27-го тура чемпионата Украины против ЛНЗ, который завершился ничьей 0:0.

Тем временем Пилип Будковский воспользовался паузой конкурента в бомбардирской гонке. Форвард начал матч против Александрии на скамейке запасных, но после перерыва вышел на поле и уже на 56-й минуте реализовал пенальти. Его гол помог команде одержать победу со счетом 2:1.

Благодаря этому Будковский довел свой итог до 12 мячей и сравнялся с Пономаренко в бомбардирской гонке. При этом нападающий бело-синих остается выше в списке лучших снайперов, ведь у Будковского три гола оформлены с пенальти. Дополнительным аргументом является и количество матчей: Пономаренко забил 12 мячей в 14 встречах, тогда как Будковский провел 26 поединков.

Третьим в рейтинге идет форвард Кривбаса Глейкер Мендоза, который имеет десять голов.