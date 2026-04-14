Госенс вырвал для Фиорентины три очка в матче с Лацио
Единственный мяч был забит в первом тайме
около 1 часа назад
В матче 32-го тура итальянской Серии А Фиорентина одержала домашнюю победу над Лацио. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол был забит на 28-й минуте. Джек Харрисон сделал точный навес в штрафную площадь, который головой замкнул Робин Госенс. Мяч влетел в ворота рикошетом от штанги. Несмотря на усилия римлян, фиалки удержали победный результат.
Серия А. 32-й тур
Гол: Госенс, 28
После этой победы Фиорентина поднялась на 15-е место в таблице Серии А, имея в активе 35 очков. Лацио остается на девятом месте с 44 баллами.
