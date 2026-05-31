Сергей Разумовский

Андрей Ярмоленко станет капитаном сборной Украины в ближайшем контрольном матче против Польши. Такое решение озвучил новый наставник национальной команды Андреа Мальдера. Его слова передает пресс-служба УАФ.

На игре капитаном будет Андрей Ярмоленко. Потом мы уже посмотрим, как это будет происходить. Для меня это не является основной проблемой, ведь все футболисты ответственны. Конечно, роль капитана важна. Это будет Ярмоленко. Андреа Мальдера

Для 36-летнего вингера Динамо это возвращение в сборную после длительной паузы. Предыдущий вызов в главную команду страны он получал еще в марте 2025 года, когда украинцев тренировал Сергей Ребров. Теперь Ярмоленко вошел в заявку уже при новом тренерском штабе, а для Мальдеры будущие поединки станут первыми на посту главного тренера сине-желтых.

В последний раз Андрей выходил на поле в футболке сборной в марте 2025 года. Тогда он появился с скамейки запасных в ответном матче плей-офф за место в Дивизионе A Лиги наций против Бельгии, который имел решающее значение для украинской команды. Так что встреча с Польшей станет для него первым матчем за национальную сборную почти за более чем год, причем сразу в роли капитана.

Приглашение в сборную также повлияло на дальнейшие карьерные планы футболиста. Ранее Ярмоленко заявлял, что сезон-2025/26 может стать последним в его профессиональной карьере. Однако после возвращения в национальную команду он пересмотрел это решение, а позже продлил контракт с Динамо еще на один год — до лета 2027 года.

В сезоне-2025/26 Ярмоленко во всех турнирах отметился 12 голами и одной результативной передачей, помог Динамо завоевать Кубок Украины и приблизился к достижению Максима Шацких в рейтинге лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины.

Матч Польша — Украина пройдет 31 мая во Вроцлаве и начнется в 18:30 по киевскому времени. После этого команда Мальдеры проведет еще один спарринг — 7 июня против Дании.