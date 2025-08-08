Михаил Цирюк

В пятницу, 8 августа, матчем СК Полтавы и ровенского Вереса начнется второй тур УПЛ 2025/26. Киевское Динамо после еврокубкового фиаско отправится в гости к львовскому Руху, Александрия попробует набрать первые очки в сезоне в противостоянии с Оболонью, Полесье примет Колос, а донецкий Шахтер встретится с львовскими Карпатами. Предлагаем вашему вниманию анонс очередного игрового уикенда в украинской национальной первенстве.

Пятница, 8 августа

15:30 Полтава - Верес

Откроют тур две команды, которые в стартовом матче сезона потерпели поражения. Верес, хоть и минимально, но без особых шансов уступил киевскому Динамо, а Полтава сумела дать бой Руху, но все равно проиграла. Теперь оба коллектива крайне нуждаются в набранных очках, и этот матч они точно воспримут как возможность их добыть.

Прогноз ХSPORT.ua - ничья

18:00 Рух - Динамо

В прошлом сезоне именно Рух стал первой командой, которая сумела отобрать очки у будущего чемпиона. Впрочем, это был несколько другой Рух с другим подбором исполнителей. Сейчас шансы львовян выглядят не слишком высокими, хотя чудеса в футболе, конечно, иногда случаются. Посмотрим, сможет ли команда Ивана Федика сотворить сенсацию и испортить настроение и без того разъяренному после еврокубкового поражения Динамо.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Динамо

Суббота, 9 августа

13:00 Кривбасс - Металлист 1925

В этой паре обе команды не оправдали ожиданий в первом туре. Кривбасс выглядел очень слабо на фоне ковалевского Колоса (1:2), а Металлист 1925 также не убедил в противостоянии с Оболонью (0:0). Что ж, теперь оба коллектива будут иметь шанс исправиться. Еще одна изюминка противостояния - встреча Патрика ван Леувена с бывшей командой, которую ему так и не удалось привести к УПЛ.

Прогноз ХSPORT.ua - Кривбасс не проиграет

15:30 ЛНЗ - Эпицентр

Тема этих команд по итогам первого тура осталась нераскрытой. ЛНЗ сыграл в скучную ничью с луганской Зарей, хотя все же имел небольшое преимущество над соперником, а Эпицентр запарковал автобус в противостоянии с донецким Шахтером, а как команда играет в какой-то другой футбол на уровне УПЛ мы пока не видели. Вот теперь и увидим.

Прогноз ХSPORT.ua - победа ЛНЗ

Воскресенье, 10 августа

13:00 Оболонь - Александрия

Реабилитироваться за провальный старт сезона должна и Александрия, ведь подопечные Кирилла Нестеренко начали кампанию с трех поражений подряд, а фиаско от Кудривки (1:3) точно не добавляет настроения вице-чемпиону. Возможно, встреча с Оболонью - тот самый шанс наконец встать на победный путь?

Прогноз ХSPORT.ua - Александрия не проиграет

15:30 Полесье - Колос

Наверное, именно этот матч стоит считать центральным в туре, ведь в предыдущем обе команды продемонстрировали хороший футбол и добились положительного результата. На неделе Полесье еще и разгромило венгерский Пакш в Лиге конференций (3:0), и именно подопечные Руслана Ротаня будут считаться фаворитами этой встречи. Впрочем, и команда Руслана Костышина уже не раз показывала, что умеет удивлять фаворитов.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Полесья

18:00 Карпаты - Шахтер

Не менее ярким по афише выглядит и это противостояние во Львове, но здесь, по сравнению с предыдущим, все же есть более явный и яркий фаворит. Карпаты в первом туре против Полесья не впечатлили, тогда как Шахтер начал сезон довольно мощно, хотя в последних двух матчах, против Эпицентра (1:0) и Панатинаикоса (0:0) несколько сбавил обороты. Смогут ли подопечные Владислава Лупашка на своем поле создать проблемы "горнякам"?

Прогноз ХSPORT.ua - победа Шахтера

Понедельник, 11 августа

18:00 Заря - Кудривка

Сенсационный лидер УПЛ после первого тура будет закрывать программу второго противостоянием с луганской Зарей, и учитывая то, что черно-белые пока продолжают искать свою игру под руководством старого-нового тренера Виктора Скрипника, новичок элитного дивизиона вполне может иметь шансы снова набрать очки. А вот воспользуется ли Кудривка этими шансами - покажет только игра.

Прогноз ХSPORT.ua - Заря не проиграет

